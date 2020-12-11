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Aktüel Japonya’nın Kovid-19 aşıları yerel rezervasyon sistemiyle yapılacak
Aktüel

Japonya’nın Kovid-19 aşıları yerel rezervasyon sistemiyle yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 04:26:09 -
Japonya’nın Kovid-19 aşıları yerel rezervasyon sistemiyle yapılacak

TOKYO (AA) - Japonya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları halka, yerel idarelerce yönetilen rezervasyon bazlı sistemle yapılacak.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, hükümete bağlı Kovid-19 uzman heyetinin onayladığı programı açıkladı.

Japonya’da toplumun aşılanma sürecine, yerel idarelerce yönetilen rezervasyon bazlı sistemle, Mart ayından itibaren başlanması hedefleniyor.

Aşılanma sağlık tesislerinin yanı sıra, kamu sağlığı merkezleri, spor salonları, gösteri merkezleri, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek

Şehir, ilçe ve kasaba gibi yerel idarelerce yönetilecek sistem çerçevesinde aşı yaptıracak kişiler resmi oturumunun bulunduğu noktalarda önceden rezervasyon yaptıracak.

Yerel idareler, rezervasyon yapan oturum sahiplerinin aşılanmasına yönelik gün ve saat şeklinde tarih belirleyecek.

- Derin dondurucu

Bakanlığa göre, aşıların muhafaza edilmesi için ülke geneline dağıtılacak toplam 10 bin 500 derin dondurucu tedarik edilecek.

Eksi 75 derecede muhafaza edilecek Pfizer aşısı için 3 bin derin dondurucu alınacak.

7 bin 500 derin dondurucu da eksi 20 derecede depolanacak Moderna aşısı için sağlanacak.

Aşılanma noktalarına yığın halinde kuru buz ile soğutucu kutular da gönderilecek.

- Hedef 2021'in ilk yarısı

Japonya, aşı üreticiler ile varılacak mutabakatlar için 671,4 milyar yen (6,4 milyar dolar) bütçe tahsis etti.

Şimdiye kadar 145 milyon kişinin ikişer defa aşılanmasına yönelik Pfizer, Moderna ve AstraZeneca’dan toplam 290 milyon doz aşı sipariş edildi.

2021’in ilk yarısında toplam nüfusa yeter sayıda depolanması hedeflenen aşıların ilk partinin mart-mayıs arası dönemde tedarik edilmesi bekleniyor.

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