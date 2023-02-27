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Aktüel Japonya'dan gönderilen yardımlar Hatay'a ulaştı
Aktüel

Japonya'dan gönderilen yardımlar Hatay'a ulaştı

Japonya'nın Fukuoka eyaletinden deprem bölgesine gönderilen iki TIR yardım malzemesi Hatay'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 20:24:00 -
Japonya'dan gönderilen yardımlar Hatay'a ulaştı

Japonya'nın Fukuoka eyaletinde toplanan iki tır dolusu yardım, havayoluyla Türkiye'ye, ardından da Hatay'a ulaştırıldı. Konya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ile GOEN Derneği Başkanı Zonguldaklı iş adamı Murat Ensici'nin işbirliğiyle Japonya'nın Fukuoka bölgesinden temin edilen yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

İçinde çadır, battaniye, uyku tulumunun da yer aldığı yardım malzemeleri, AFAD'ın işbirliğiyle KONEV görevlilerinin de katılımıyla Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezine teslim edildi.

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