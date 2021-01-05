  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya'da trafik kazalarındaki ölüm sayısı 1948'den beri en düşük seviyeye düştü
Aktüel

Japonya'da trafik kazalarındaki ölüm sayısı 1948'den beri en düşük seviyeye düştü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 06:23:46 -
Japonya'da trafik kazalarındaki ölüm sayısı 1948'den beri en düşük seviyeye düştü

TOKYO (AA) - Japonya’da trafik kazalarındaki ölümlerin 1948’den beri ilk kez 3 binin altına düştüğü bildirildi.

Ulusal Polis Ajansına (NPA) göre, kayıtların tutulduğu 1948’den beri ilk kez 3 binin altına düşen trafik kazalarındaki ölüm sayısı 2020’de 2 bin 839 oldu.

Rekor düşüşün yaşandığı geçen yıl 309 bin trafik kazası meydana geldi ve toplamda 368 bin 601 kişi yaralandı.

Kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 56,2'sini 65 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.

NPA kayıtlarına göre, ölümler 1970’te 16 bin 765 ile zirveyi görürken, 2019’da ise 3 bin 215 ölüm kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
Dünya

Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı "ülke içlerindeki hassas ve hayati öneme sahip 10 mevziyi vurmakla" tehdit etti. Açıklamayı ajanslar s..
İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir
Dünya

İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Rusya’nın Herson bölgesine saldırma ihtimalinin hala yüksek olduğunu ifade etti. İstihbarat Servisi, işgal a..
Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı
Ekonomi

Türkiye'den dev askeri hamle! O ülke ile anlaşma imzalandı

Türk savunma sanayi şirketi FNSS ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan ve Ağustos 2020'de resmi olarak yürürlüğe giren sözleşm..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay