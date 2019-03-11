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Japonya’da gündem Shinji Kagawa

Atiker Konyaspor maçında 90+3. dakikada attığı golle Beşiktaş’a üç puanı getiren Kagawa, ülkesi Japonya’da gündem oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:30
Japonya’da gündem Shinji Kagawa

Atiker Konyaspor maçında 90+3. dakikada attığı golle Beşiktaş’a üç puanı getiren Kagawa, ülkesi Japonya’da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa’ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor.

 

Japonya’da gündem attığı son dakika golüyle Beşiktaş’a, Atiker Konyaspor karşısına 3-2’lik zaferi getiren Shnji Kagawa. Ülkesinin Dünya Kupası’nda Belçika’ya elendiği maçtan sonra oynadığı 5 hazırlık maçı ve Asya Kupası finalleri için kadroya davet edilmeyen Kagawa’ya yeniden bir şans verilip verilmeyeceği tartışılıyor. Siyah-beyazlıların, sahasında Konyaspor’u yendiği maçı izleyen Japon gazeteci Akira Aoki’ye göre Kagawa, milli takım teknik direktörü Moriyasu’nun gözünde Nakajima ve Minamino’nun bir adım gerisinde. Aoki’ye göre Kagawa’nın, önce Kolombiya ve Bolivya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilip sonra da Copa America’ya gitme şansı var. “Kagawa, Japon Milli Takımı’nın savaş gücü” diyen Aoki, Kagawa’nın takım içindeki arkadaşlığın da yapıştırıcısı olduğu ve Beşiktaş’ta varlığını yeniden hatırlatıp, sonuçlara etki etmesinin yanı sıra tecrübesini de milli takımdaki genç oyunculara aktarabileceğini söyledi.

 

Kagawa’nın Beşiktaş’taki performansı sonrası sosyal medya hesaplarından Japonlar, 29 yaşındaki oyuncunun yeninden milli takıma davet edilmesi için yoğun şekilde istekte bulunuyorlar.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:30
  1. Konya
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