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Japonya'da depremde ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

Japonya'da Perşembe günü meydana gelen 6.7'lik depremin ardından ölü sayısı 39'a yükselirken, yaralı sayısı 650'ye yükseldi.

09 Eylül 2018 Pazar 18:21
Japonya'da depremde ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

Japonya’da perşembe günü sabaha karşı meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor.

ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Japon kamu yayıncısı NHK, depremin ardından ölü sayısının 39'a, yaralı sayısının ise 650'ye yükseldiğini açıkladı. Ölümlerin büyük çoğunluğunun toprak kaymalarının yaşandığı Atsuma kasabası yakınlarında olduğu bildirilirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de başsağlığı dileklerini sunmak için Hokkaido'yu ziyaret etti. Abe, yetkililer tarafından depremin verdiği hasar hakkında bilgilendirildi.

5 BİN 800 KİŞİ SIĞINAKLARDA

Hokkaido'daki yetkililer ise, Pazar öğleden sonra itibariyle tahliye sığınaklarında yaklaşık 5 bin 800 kişinin olduğunu söyledi. Yıkılan bina sayısı ise en az 70 olarak açıklandı. Toplu taşıma araçları yeniden hizmete girerken, şehirler arası trenler de Pazar sabahı erken saatlerde yeniden seferlere başladı.

HALK ENERJİ TASARRUFUNA ÇAĞIRILIYOR

Depremin ardından binlerce hanenin elektriksiz kaldığı Hokkaido'da, bölgenin en büyük termik santralinin depremin ardından hizmet dışı kalması nedeniyle enerji sıkıntısı yaşanıyor. Bölgeye sorunsuz olarak elektrik verilmesinin bir haftayı bulabileceğini belirten yetkililer, halkı ışıkları ve ev aletlerini az kullanmak gibi bir dizi öneriyle enerji tasarrufuna davet ediyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:21
  1. Japonya
  2. Deprem
  3. depremde ölenler
  4. yaralı sayısı
  5. ölü sayısı artıyor
  6. doğal afet

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