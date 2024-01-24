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Gündem Japonya -Türkiye ilişkileri: Türk sivil toplum kuruluşları depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı! Büyük bir adım
Gündem

Japonya -Türkiye ilişkileri: Türk sivil toplum kuruluşları depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı! Büyük bir adım

Yeniakit Publisher
2024-01-24 20:14:00 -
Japonya -Türkiye ilişkileri: Türk sivil toplum kuruluşları depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı! Büyük bir adım

Japonya’da Türkiye ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yaklaşık bin depremzedeye sıcak yemek dağıtıldı. Japonya, Ishikawa eyaletinde 1 Ocak’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Japonya’da Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yaklaşık bin depremzedeye sıcak yemek dağıtıldı.
Japonya, Ishikawa eyaletinde 1 Ocak’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgedeki depremzedelere Türkiye’den yardım eli uzandı. Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde felaketten en fazla etkilenen bölgelerden olan Nanao şehrindeki depremzedelere yemek dağıtımı yapıldı. Japonya Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas, yardım etkinliğinin Tokyo Camii Diyanet Vakfı, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ve Türk Japon Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, 2 gün boyunca yaklaşık bin Japon depremzedeye sıcak yemek ikramında bulunduklarını söyledi. Çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleyerek, onlara hediyeler verdiklerini kaydeden Alas, “Katkıda bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, Japon dostlarımıza geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

233 kişi hayatını kaybetmişti
Japonya’nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak’ta 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Depremin ardından binlerce kişi geçici barınaklara tahliye edilirken, binlerce yapıda hasar meydana gelmişti. Depremde en az 233 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yerel yetkililer, 19 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiğini doğrulamıştı. Bin 175 kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti.

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