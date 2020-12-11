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Aktüel Japonya ile ASEAN'dan siber güvenlik alanında iş birliği
Aktüel

Japonya ile ASEAN'dan siber güvenlik alanında iş birliği

Yeniakit Publisher
2020-12-11 04:44:23 -
Japonya ile ASEAN'dan siber güvenlik alanında iş birliği

TOKYO (AA) - Japonya ile Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler, siber güvenlik alanında iş birliğini artıracak.

Kyodo ajansının haberine göre, Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ASEAN’daki mevkidaşlarıyla katıldığı çevrim içi toplantıda siber güvenlik projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kişi, "Bu yeni projeyle savunma yönetimleri arasında bağlanabilirlik artacak. Siber güvenlik tehditlerine karşı Japonya ve ASEAN siber güvenliğinde olaylara müdahale kapasitelerimiz gelişecek." dedi.

Program kapsamında ASEAN üyesi ülkelerin yetkilileri, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) uzmanlarının eğitim vereceği, yılda bir kez düzenlenecek seminerlere katılacak.

2016’da Japonya-ASEAN arasında kabul edilen ve karşılıklı savunma iş birliğini geliştirmek üzere geçen yıl revize edilen prensipleri temel alan eğitimlerin yer alacağı ilk seminer 2021’de gerçekleştirilecek.

- ASEAN ve 8 ülke

Öte yandan ASEAN üyeleri ile Çin, Japonya ve ABD dahil 8 ülkenin Savunma Bakanlarının katıldığı toplantıda ise bölgenin güvenliği ele alındı.

Kyodo'ya göre toplantıda tüm üyelerin bölgede, "Barış, güvenlik, istikrar, seyrüsefer serbestiyeti ve transit uçuşun korunması ve teşvik edilmesine" yönelik ortak görüş bildirdiği kaydedildi.

Bakanların, "faaliyetlerde 'cebrinefs' (kendine hakim olunması) gözetilmesi ve durumları karmaşıklaştıracak hareketlerden kaçınılması" konularında mutabakata vardığı bildirildi.

Ortak bildiride Güney Çin Denizi'ndeki duruma ilişkin doğrudan bir yorum yapılmazken, ev sahibi Vietnam, "Bölgesel konularda uluslararası hukuka bağlı kalınmasında" anlaşıldığını açıkladı.

- Japonya'dan tereddüt

Kyodo'nun Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberde, açıklamaların aksine Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde, balistik füze denemesi ve bölgenin militarize edilmesi gibi aksi yönde faaliyetler gözlemlediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgenin istikrarını tehdit edecek yerleşik gerçekler ya da kuvvet kullanımı ile statükonun ve tek taraflı değiştirilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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