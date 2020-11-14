Japonya Başbakanı Suga’dan Mekong ülkelerine destek:

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Mekong Nehri'nin geçtiği Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 5 ülkenin liderine, Hint-Pasifik bölgesinde deniz güvenliğinin sağlanması konusunda destek sözü verdi.

Başbakan Suga, Vietnam'ın dönem başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen 37. ASEAN Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 12. Mekong-Japonya toplantısında konuştu.

Suga, "Mekong bölgesi, Hint-Pasifik bölgesinin çekirdeğidir. Japonya her ülke ile güçlü, güvenli ilişkilere ve yakın dostluğa değer veriyor. Uluslararası toplumdaki belirsizliklerin yükselişte olduğu ortamda bunu vurgulamak isterim." diye konuştu.

Japonya’nın bölgesel liderliğini kullanarak 5 Mekong ülkesiyle iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Suga, Mekong ülkelerinin güvenliği, ekonomisi ve tabiatını etkileyebilecek denizciliğe ait belli başlı bilgileri bir araya getirecek, paylaşıma açarak kaynak ve hizmete ulaştırabilecek bir website oluşturulması taahhüdünde bulundu.

Toplantı sonucu yayımlanan 6 ülkenin ortak bildirisine göre liderler, iş çevrelerine yönelik dijital dönüşümün, Mekong bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dahil sosyoekonomik zorluklara çözümler üretebileceğine dair görüş paylaşımında bulundu.

Liderler, salgının meydana getirebileceği aksaklıkları en aza indirgemeyi hedefleyerek, üretim noktalarının çeşitlendirilerek tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Denizcilik çıkarlarının korunması amacıyla Mekong ülkelerinden 100 yetkilinin eğitilmesine yardım edecek Japonya, salgının etkisini sürdürdüğü ekonomilerin yeniden canlandırılmasına yönelik mali fon sağlama kapsamında, Kamboçya’ya 230 milyon dolar ve Myanmar’a 270 milyon dolarlık kredi desteği verecek.

Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam’dan oluşan Mekong Nehri ülkelerini kapsayan ve 2009’dan beri yıllık düzenlenen Mekong-Japonya toplantıları, Kovid-19 nedeniyle bu yıl online gerçekleştirildi.

Liderler, sonraki zirvenin 2021’de Japonya’da yapılmasında karar kıldı.

Kyodo ajansında göre Japonya, Güney Çin Denizi'nde hayati nakliye rotasına hakim ve bölgesel güçler Hindistan ile Çin arasında bulunan Mekong bölgesine jeopolitik önem atfediyor.

Bölgesel kalkınma ve istikrar amacıyla oluşturulan ASEAN’da Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya yer alıyor.