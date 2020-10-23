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Aktüel Japonya Başbakanı Suga: Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını güçlendirip, Serbest ve Açık İndo-Pasifik vizyonunu hayata geçirmeliyiz
Aktüel

Japonya Başbakanı Suga: Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını güçlendirip, Serbest ve Açık İndo-Pasifik vizyonunu hayata geçirmeliyiz

Yeniakit Publisher
2020-10-23 07:56:09 -
Japonya Başbakanı Suga: Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını güçlendirip, Serbest ve Açık İndo-Pasifik vizyonunu hayata geçirmeliyiz

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını güçlendirip, Serbest ve Açık İndo-Pasifik vizyonunu hayata geçirmeyi istiyoruz." dedi.

Suga, Tokyo'da mevkidaşlarını ziyaret eden ABD İndo-Pasifik Komutanlığından (USPACOM) Amiral Philip Davidson'u kabulünde, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde bölgesel güvenlik tehditlerine dikkati çekti.

Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükoyu tek taraflı değiştirmeye yönelik süregelen ve gitgide artan arayışlara karşı derin endişelerini dile getiren Suga, "Zirve seviyesinde bulunan Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını güçlendirip, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğini derinleştirmek, Serbest ve Açık İndo-Pasifik vizyonunu hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Amiral Davidson da "ABD, Japonya ile ittifaktan memnundur. Bu vizyonun realize edilmesine yönelik iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre kabulde, Kuzey Kore'nin eylül başında sergilediği ve "kıtalararası yeni balistik füzeler" olduğu iddia edilen gelişmiş silahlar, Çin'in artan bölgesel yayılmacılığı ve Okinawa'da yerleşik ABD üslerinin eyalet üzerindeki yüklerinin hafifletilmesi gibi güvenlik konuları ele alındı.


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