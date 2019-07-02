Japonları yatırım için bekliyoruz

Hacı Yakışıklı Tokyo

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osaka’da gerçekleşen G20 zirvesinin ardından dün de Japonya’da çeşitli temaslarda bulundu. Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya gelen Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de çalışma yemeğinde buluştu. Erdoğan, Osaka’da G20 Liderler Zirvesi’ne başarılı ev sahiplikleri için Abe’ye tebriklerini iletti. Abe ise, “Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacağız” dedi. Başkan Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel’de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısında da katılımcılara hitap etti.

İlişkilerimizi daha ileriye taşıyalım

Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliğinin sadece ikili düzeyde değil aynı zamanda farklı coğrafyalarda da olumlu yansıması için çaba gösteriyoruz. Japonya’nın doğrudan yatırımlarına baktığımızda Çin’e olan yatırımları yaklaşık 73 milyar dolar, dünya genelinde ise 965 milyar dolar ve Türkiye’ye olan yatırımına baktığımız zaman, o da yaklaşık 3 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye ile az önce ifade ettiğim diğer ülkeler arasındaki rakamlar gerçekten çok ama çok çok farklı. Biz bunun tekrar masaya yatırılıp şöyle coşkuyla daha ciddi adımları atmak suretiyle bu ikili ilişkilerimizi iyi bir konuma taşıyalım istiyoruz.”

Yatırımcıya her türlü destek sözü

Japon yatırımcılara çağrıda bulunan Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye önemli bir üretim ve lojistik üssüdür. Birçok küresel yatırımcı yeni pazarlara Türk yatırımcılarla beraber girmeyi tercih ediyor. Türkiye olarak hem kendi müteşebbislerimize hem de Japon yatırımcılar başta olmak üzere uluslararası yatırımcılara daima destek olduk. Ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelen bazı olayların ve özellikle Batı medyasındaki maksatlı haberlerin de etkisiyle Japon dostlarımızın ülkemize gelme noktasında hâlâ çekinceleri olduğunu duyuyoruz. Uzun yıllara terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye bırakınız bölgeyi, dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur.”

İstanbul’a Türk-Japon Üniversitesi

Erdoğan daha sonra Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai’nin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. Yemekten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi: “Bugün son derece verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdik. Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz. Sadece siyasi ve ekonomik alanda değil kültürel ve bilimsel alanda da iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Malum Japonya ile aramızdaki en kritik projelerden biri İstanbul’da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu üniversitenin kısa zamanda faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz.”

Gönlümüzde Japonya’nın yeri özel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya temasları kapsamında Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori’yi de kabul etti. Erdoğan, burada ise şunları dile getirdi: “Güzel uyum tüm toplumların aslında ihtiyacı olan bir özelliktir. Türk halkının gönlünde Japonya’nın özel bir yeri var. Dostluğumuzu 2013 yılında stratejik ortaklıkla taçlandırdık. Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum.”

Alpay’ı unutamadılar

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğinde bir araya gelen Başkan Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın bir dönem futbol oynadığı Japon kulübün yöneticileriyle de görüştü. Alpay’ın katıldığı buluşmada kulüp yöneticileri, Erdoğan’a forma hediye etti.