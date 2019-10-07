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Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Japonya'ya ait bir devriye gemisi, Japon Denizi’nde Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesi ile çarpıştı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:43
Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Japonya'ya ait bir devriye gemisi, Japon Denizi’nde yasa dışı olarak avlandığı öğrenilen Kuzey Kore'ye ait bir balıkçı teknesi ile çarpıştı. Japonya'daki bir balıkçılık kooperatifine ait olduğu ve Kuzey Koreli balıkçıların yasa dışı av faaliyetlerine karşı tedbir amaçlı devriye görevi üstlendiği öğrenilen geminin, yerel saatle 09.10'da Kuzey Koreli balıkçılara ait tekneyle çarpıştığı öğrenildi.

Devriye gemisinin kazadan önce Kuzey Koreli balıkçıları Japon sularından çıkmaları konusunda uyardığı ifade edildi. Ishikawa bölgesindeki Noto Yarımadası'na yaklaşık 300 kilometre mesafede Japonya'nın özel ekonomik bölgesi içerisinde gerçekleşen kazanın ardından Kuzey Koreli balıkçılara ait teknenin su aldığı öğrenildi.

Japonya'ya ait devriye gemisindeki mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı kaydedilirken, kazanın ardından denize atlayan 20 kişilik Kuzey Koreli mürettebatın ise kurtarıldığı bildirildi.

Son yıllarda Japonya özel ekonomik bölgesi sınırları içindeki av faaliyetlerini artıran Kuzey Koreli balıkçılar, yaz başından kış mevsimine kadar yasa dışı olarak Japonya sularında avlanıyor. Japonya'ya ait sahil güvenlik güçleri ve balıkçılık kooperatifleri ise yasa dışı av faaliyetlerini önlemek amacıyla bölgede devriye gemileri görevlendiriyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:43
  1. japonya
  2. Kuzey Kore
  3. ıshikawa
  4. noto
  5. DÜNYA Haberleri

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