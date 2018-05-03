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Japon Bakan'dan 'Türkiye' sözü

Japonya Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığında finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek vereceklerini ifade etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:56
Japon Bakan'dan 'Türkiye' sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui ile bir araya geldi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak kabulde, Türkiye ve Japonya'nın her zaman güçlü bağları bulunan iki ülke olduğunu vurgulayarak, "Japonya ile ekonomi ve turizm açısından da ilişkilerimiz gayet iyi düzeyde. 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na da her iki ülkenin aday olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de her yıl 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlandığını ve o hafta boyunca Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatan Bakan Bak, spor ve gençlik alanında ortak birçok proje yapılabileceğini belirterek, iki ülke arasında 'Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması' imzalanabileceğini de kaydetti. 

'TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEĞİZ'

Bakan Teru Fukui ise iki ülkenin 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na aday olduğunu hatırlatarak, finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek vereceklerini aktardı.

Sporun amacının barış olduğunu belirten Japon Bakan, "2020 yılında Tokyo'da ev sahipliği yapacağımız Olimpiyat Oyunları vesilesiyle dünyada barış ve kültür felsefesini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Oyunlar sırasında deprem olması ihtimaline karşı her türlü önlemin alındığını vurgulamak istiyorum. Bu anlamda Türk sporcularımızın katılımı bakımından herhangi bir endişesinin olmamasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Teru Fukui, 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış gününün Japonya'da Sağlık ve Spor Günü olarak kutlanmaya başlandığını vurguladı.

'ERDOĞAN'I DA DAVET ETMEK İSTİYORUZ'

Japonya'nın gelecek yıl G-20 zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Japon Bakan, 1 Mayıs 2019'da Japon İmparatoru'nun tahtını devredeceğini ifade ederek, bu vesilelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Japonya'ya davet etmek istediklerini de aktardı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:56
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