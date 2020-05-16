  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması
için kalan
Aktüel

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Niğde’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:08:46 -
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Niğde’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Ü.A’nın aracında ve F.P’nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 121 mermi, satışa hazır 152 gram metamfetamin,esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.



Evde ve araçta bulunan materyallere el konulurken, jandarma karakolundaki işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden F.B tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı