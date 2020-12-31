  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Jandarmadan yurt genelinde sahte-kaçak içki operasyonu
Aktüel

Jandarmadan yurt genelinde sahte-kaçak içki operasyonu

Çeşitli suçlardan aranan 249 kişi yakalandı, çeşitli nedenlerle 48 kişi gözaltına alındı - Aramalarda, 8 kilo 520 gram esrar, 17 gram eroin, 253 gram sentetik uyuşturucu, 34 sentetik uyuşturucu hap, 15 kök kenevir, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 6 tabanca, 11 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 225 fişek, 6 bin 497 litre alkollü içecek, 6 bin 613 paket sigara, 13 bin 491 kilogram tütün, 1210 puro, 190 bin 300 makaron, 7 makaron makinesi, 232 sahte bandrol ve 399 cep telefonu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 01:36:02 -
Jandarmadan yurt genelinde sahte-kaçak içki operasyonu

ANKARA (AA) - Ülke genelinde kaçak-sahte içki operasyonu yapan jandarma ekipleri, 8 kilo 520 gram esrar, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 6 bin 497 litre alkollü içecek, 6 bin 613 paket sigara ve 13 bin 491 kilogram tütün ele geçirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak-sahte içki satışına engel olunması ve genel sağlığın korunması amacıyla ülke genelinde 29 Aralık'ta "Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte İçki Uygulaması" yapıldı.

13 bin 660 jandarma personelinin katıldığı uygulama kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde, 114 bin 655 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 16 bin 494 umuma açık iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, eksiklik ya da kusurları bulunduğu gerekçesiyle 18 iş yerine işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 249 kişi yakalandı, çeşitli nedenlerle 48 kişi gözaltına alındı, biri çocuk 8 kayıp kişi bulundu.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, 8 kilo 520 gram esrar, 17 gram eroin, 253 gram sentetik uyuşturucu, 34 sentetik uyuşturucu hap, 15 kök kenevir, 17 bin cinsel uyarıcı hap, 6 tabanca, 11 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 225 fişek, 6 bin 497 litre alkollü içecek, 6 bin 613 paket sigara, 13 bin 491 kilogram tütün, 1210 puro, 190 bin 300 makaron, 7 makaron makinesi, 232 sahte bandrol ve 399 cep telefonu ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Uzmanı açıkladı
Gündem

2021 altın fiyatları için bomba tahmin! Uzmanı açıkladı

Altın fiyatlarındaki düşüş sürerken yatırımcılar ise 2021 yılında fiyatların ne yönlü olacağını merak ediyor. Bazı uzmanlara göre 2021 altın..
O ilimiz alarm veriyor! Barajdaki içme suyu kritik seviyede
Gündem

O ilimiz alarm veriyor! Barajdaki içme suyu kritik seviyede

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle su seviyesi yüzde 21 se..
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay