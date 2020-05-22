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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kilis’te, jandarma ekipleri tarafından 170 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:44:19 -
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kilis’te, jandarma ekipleri tarafından 170 adet tarihi eser ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan Kamil Demirbaş Mahallesinde O.Ç’ye ait eve düzenlenen operasyonda, 126 adet sikke, 7 adet heykel, 5 adet taş mühür, 1 adet su taşı ve 31 adet çeşitli çap ve ebatlarda metal obje olmak üzere toplam 170 adet tarihi eser ele geçirildi. O.Ç. jandarma ekipleri tarafından göz altına alındı.

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