Jandarmadan tacirlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlar sonucu 16 kişiyi gözaltına aldı.22 Ocak 2019 Salı 16:41
Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.
Uzun bir çalışma sonucu operasyon
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, uzun süren bir çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Olayla ilgili 16 şahıs gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.
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