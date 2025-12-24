Jandarmadan kış lastiği denetimi
Erzurum'da jandarma trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Bingöl kara yolunda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Çat uygulama noktasında araçların lastik derinliklerini ölçen ekipler, sürücüleri gizli buzlanma kon
