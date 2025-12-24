  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Jandarmadan kış lastiği denetimi
Yerel

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Jandarmadan kış lastiği denetimi

Erzurum'da jandarma trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarması ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Erzurum-Bingöl kara yolunda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Çat uygulama noktasında araçların lastik derinliklerini ölçen ekipler, sürücüleri gizli buzlanma kon

İstanbul'da plastik imalathanesinde yangın
İstanbul'da plastik imalathanesinde yangın

Yerel

İstanbul'da plastik imalathanesinde yangın

3 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek yakalandı, suç makinası çıktı
3 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek yakalandı, suç makinası çıktı

Gündem

3 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek yakalandı, suç makinası çıktı

Zelenskiy'den flaş açıklama: ABD ile Ukrayna’yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştık!
Zelenskiy'den flaş açıklama: ABD ile Ukrayna’yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştık!

Dünya

Zelenskiy'den flaş açıklama: ABD ile Ukrayna’yı yeniden inşa planının temel çerçevesi üzerinde anlaştık!

Kemiklerde plastik alarmı: Mikroplastikler hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
Kemiklerde plastik alarmı: Mikroplastikler hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor

Sağlık

Kemiklerde plastik alarmı: Mikroplastikler hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23