Jandarmadan kaçtı, ambulans çağırıp geri döndü, ‘jandarma beni dövdü’ dedi!

IHA Giriş Tarihi:
Sakarya'da jandarma trafik ekiplerince durdurulan bir kişi işlemler sırasında aracına binip kaçtı. Kısa süre sonra olay yerine dönen kişi telefonla konuştuğu kişiye "Jandarma beni darp ediyor" diyerek iftirada bulundu. Olay yerine gelen ambulansı da zanlının çağırdığı ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde jandarma trafik ekiplerinin yol kontrol noktasında ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak sürücüye GBT ve araç plakası sorgusu yaptı. Yapılan incelemede, şahıs hakkında yakalama kararı bulunduğu ve aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi. Şahıs araçtan indirilerek üst araması yapıldığı sırada "Evimden telefonumu alıp hemen geleceğim" dedi.

KAÇIP AMBULANS ÇAĞIRDI

Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen aniden aracına binen kişi, bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla denetim noktasına geri dönen kişi, bu kez cep telefonuyla görüntü almaya çalışınca jandarma ekipleriyle arasında gerginlik yaşandı. Karakola götürülmek üzere jandarma aracına bindirilmeye çalışılan kişinin o esnada telefonu çaldı. Telefondaki kişiye, jandarma ekipleri tarafından darp edildiğine dair asılsız beyanlarda bulunan kişiye, görevli jandarma personeli tepki gösterdi. Jandarma görevlisinin "Sana kim vurdu? Yalan konuşma" sözleri kameralara yansıdı. Bu sırada olay yerine ambulans geldi. Ambulansın da darp edildiğini öne süren kişi tarafından asılsız ihbarla çağrıldığı öğrenildi.

 

+90 (553) 313 94 23