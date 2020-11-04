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Aktüel Jandarmadan 4 ilde uyuşturucu operasyonları
Aktüel

Jandarmadan 4 ilde uyuşturucu operasyonları

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:21:48 -
Jandarmadan 4 ilde uyuşturucu operasyonları

VAN (AA) - Jandarma ekiplerince Van, Diyarbakır, Hakkari ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 299 kilo 950 gram uyuşturucu ve 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, Van, Diyarbakır, Hakkari ve Hatay İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 289 kilogram esrar, 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 950 gram eroin ile 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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