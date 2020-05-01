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Aktüel

Jandarma yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirdi

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:03:02 -
Jandarma yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirdi

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirdi.


Antalya’nın Korkuteli ilçesi Kızılcadağ Mahallesi içinde yol uygulamasını sürdüren jandarma ekipleri, saat 04.40 sıralarında icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulamasında istihbari duyum üzerine takip edilen bir otomobilin sürücülüğünü yapan R.S. ve araçta yolcu olarak bulunan; E.S., S.K., F.B. isimli şahıslar, kontrol noktasına geldiklerinde jandarma ekiplerini görünce, şüpheli hareketler ve çelişkili ifadelerde bulundular. Şüphelilerin üst ve araçlarında arama ve kontrol yapılırken, kontrol neticesinde 50 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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