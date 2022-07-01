Jandarma subay astsubay alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere subay ve astsubay alınacağı duyuruldu. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları nasıl yapılır, gereken şartlar neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek öğrenci, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla da Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alınacak.

Jandarma subay astsubay alımı başvurusu ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 1 Temmuz başlayıp, 24 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek.

Jandarma subay astsubay alımı başvuru şartları neler?

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular; 01 Temmuz 2022 günü başlayıp, 24 Temmuz 2022 günü saat 23.59’da sona erecektir.

Subay astsubay alımı aranan nitelikler neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [(1 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

ğ. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay astsubay başvurusu nereden yapılacak?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay astsubay başvuruları https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.