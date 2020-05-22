Jandarma ormanda 38 kilo kubar esrar ve 470 kök kenevir ele geçirdi

Antalya’da Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda 38 kilo kubar ersar ve 470 kök kenevir ele geçirdi,

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahyalar Mahallesi Ilıca Sokak’ta ikamet eden A.D.’nin Harçbel mevkiinde kenevir ektiği ve yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Gazipaşa İlçe Jandarma ekipleri ve Antalya İl Jandarma KOM Şubesi ekipleri, A.D.’nin evinde ve ormanlık arazide yaptıkları aramada 38 kilo kubar esrar maddesi ve 470 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Hint kenevirlerini yetiştirmek için şahsın tarlaya damlama sulama sistemi döşediği görüldü. A.D. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti ve üretimi yapmak suçlarından gözaltına alındı.