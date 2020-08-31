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Aktüel Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Aktüel

Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:00:02 -
Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 5 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli soruşturmada, 3'ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ ile iltisakı bulunduğu tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade, teşhis gibi deliller bulunan, halen görevdeki 2 üsteğmen, 1 astsubay ile daha önce ihraç edilmiş 1 yüzbaşı ve 1 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

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