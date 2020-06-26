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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar (1)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davada 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", 35 sanık da aynı suçtan "müebbet" hapse çarptırıldı - Dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem "kasten öldürme" suçundan da 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:28:44 -
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar (1)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık da aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.

Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.

Dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.

"Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

(Sürecek)


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