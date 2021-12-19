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Aktüel Jandarma ekipleri roketatar mühimmatı ele geçirdi
Aktüel

Jandarma ekipleri roketatar mühimmatı ele geçirdi

Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Konya, Bingöl, Balıkesir ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlıklarında yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 17:36:00 -
Jandarma ekipleri roketatar mühimmatı ele geçirdi

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Konya, Bingöl, Balıkesir ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlıklarında yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Konya, Bingöl, Balıkesir ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda; 100 av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 17 tabanca, 4 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 39 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerin kullanıldı.

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