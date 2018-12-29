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Jandarma döver tahsildar soyardı

Milli Şef İsmet Paşa devrinin “devlet”inde vatandaşa ve dindar halka yaşatılan zulüm, tarihteki yerini acı hatıralarla aldı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:18
Jandarma döver tahsildar soyardı

Mehmet Güneş, 1926 yılında Şarkışla’ya bağıl İkantopaç’da doğup büyüyen bir vatandaşımız. Bu güngörmüş ihtiyarın Milli Şef İsmet Paşa devrinin “devlet”ini tarif edişi oldukça enteresan ve düşündürücü:

“Küçükken gözümüz yılmış. Bugün bile hükümet denilince aklımıza jandarmayla tahsildar geliyor. Jandarma döver, tahsildar soyardı.

Bize göre devlet bundan ibaretti. Bir gün ak sakallı, elinde namaz tesbihi ile bir hoca efendi yoldan geçiyordu. Karşıdan jandarma üsteğmen gözüktü. Doğruca ihtiyarın üzerine vardı ve “Dur bakalım sakallı” dedi. Tesbihini elinden aldı, koparıp attı. İki tane de tokat aşkedip “hayvan herif” dedi. “Burası dağ başı mı, sakal bir arşın, doksandokuzluk tesbih elinde.

Caddeden geçen herkes benim gibi durmuş, bu hadiseyi çıt çıkarmadan seyretmişlerdi. Tanıdığım bu yaşlı insana, şehrin ortasında yapılan bu hakaretten dolayı hırsımdan ağladığımı hâlâ hatırlıyorum.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 12:18
  1. Mehmet Güneş
  2. İkantopaç
  3. Milli Şef İsmet Paşa
  4. jandarma üsteğmen

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