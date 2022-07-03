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Ekonomi Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci alınacak
Ekonomi

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 712 erkek öğrenci alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 14:30:00 -
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılanması maksadıyla Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci temin edilecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş.

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