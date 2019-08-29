James Webb Uzay Teleskobu'nun parçaları bir araya getirildi

ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble uzay teleskobunun halefi olan James Webb'in parçalarının birleştirildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansının (CSA) ortak çalışması James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) yapımı aşamasında önemli dönüm noktası aşıldı ve teleskobu oluşturan tüm parçalar bir araya getirildi.

Parçaların birleştirilmesinin ardından kritik görülen test aşamasına geçileceği ve JWST'nin 2021'de yörüngeye gönderilmesinin planladığı belirtildi.

JWST, evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.

Teleskop, Güneş Sistemi'nin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.

- "Yakında şaşırtıcı evrenimizden olağanüstü görüntüler alabileceğiz"

Uzmanlar, JWST'nin teleskop (6,5 metre genişliğinde ayna ve aygıtlar), tenis kortu büyüklüğünde bir güneşlik ve uzay aracı ünitesi olmak üzere 3 ana parçadan oluşuyormuş gibi düşünebileceğini belirtiyor.

Los Angeles'ta uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman'a ait fabrikada bir araya getirilenlerin de defalarca tekil ve entegre seviyede denenmiş bu parçalar olduğu ifade ediliyor.

JWST programının NASA'da görevli yöneticisi Gregory Robinson, "Webb'in parçalarının sonunda ilk kez tek bir gözlemevi şeklinde bir araya getirildiğini görmek heyecan verici. Mühendislik ekibi ileriye dönük devasa bir adım attı. Yakında şaşırtıcı evrenimizden olağanüstü görüntüler alabileceğiz." değerlendirmesini yaptı.

NASA'nın ESA ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği, 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.