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Jaguar, sıradaki aracının adının 'Project 9' olacağını doğruladı

Jaguar'ın Özel Araç Operasyonu (SVO), yeni bir araba kod adıyla, Project 8 ve Project 7 sınırlı sürümlerini takip edecek.

27 Nisan 2018 Cuma 23:04
Jaguar, sıradaki aracının adının 'Project 9' olacağını doğruladı

Tahmin edebildiğiniz gibi bu aracın kod adı: Project 9. Ayrıca özel araç operasyonu patronu John Edwards da projenin adının 'Project 9' olacağını doğruladı. 

Edwards araçla ilgili "Aracın henüz ne tür bir araç olacağına dair tam bir karar yok." şeklinde konuşurken, Project 7 ve Project 8 gibi iki performans aracının ardından Edwards ,Jaguar Project 9'un farklı bir türde olabileceğini de sözlerine ekledi. Edward ayrıca gelecek araç için "Yüksek performanslı olmak zorunda değil, devam ettikçe düşüncelerimizi uygulayacağız" dedi.

Özel araç operasyonu (SVO), işlerine 2014 yılında F Tipi Project 7 ile başladı. Jaguar’ın 24 saatlik Le Mans zaferlerini de referans olarak aracına 'Project 7' adını verme kararı verdi.  Aracın dizaynı ise bu zaferlerden üçüne sahip olan arabadan ilham aldı: D tipi araçlar. 

Sınırlı üretim çalışmaları, ilginç tasarımı ve üst düzey performans ile 'Project' araçlarının temaları gibi görünüyor. Ancak, Project 7 ve Project 8'in birbirinden ne kadar farklı olduğu göz önüne alındığında, Project 9'un ne olacağını tahmin etmek epey zor. Ancak araç tutkunları bu tip bir aracın nasıl bir konsepte sahip olduğunu öğrenmek için epey hevesli.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 23:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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