İzzet Altınmeşe kimdir? İzzet Altınmeşe nereli, kaç yaşında? İzzet Altınmeşe türküleri

İzzet Altınmeşe, Gönül Dağı dzisine katılıyor. Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 6 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak 39. bölümünde ise sevilen türkücü İzzet Altınmeşe katılacak. Peki İzzet Altınmeşe kimdir? İzzet Altınmeşe nereli, kaç yaşında? İşte İzzet Altınmeşe türküleri.

İzzet Altınmeşe kimdir?

İzzet Altınmeşe 6 Ekim 1945 tarihide Diyarbakır Çüngüş’de doğdu. 1971 yılında Müzeyyen Altınmeşe ile evlenen İzzet Altınmeşe'nin bu evlilikten Fatoş, Ali Murat ve Fırat adında üç çocuğu bulunmaktadır. Türkmen asıllı İzzet Altınmeşe henüz 5 aylık iken ailesi ekonomik nedenlerden ötürü Diyarbakır'dan Adana'ya göç etti. Burada bir süre berberlik yaptı. Daha sonra berberliği bırakarak halk türkülerine yöneldi. 1963 yılında Adana Halk Eğitim Merkezinde Türk halk müziği, nota ve şan dersleri almaya ve sahne çalışmaları yapmaya başladı. 1965 yılında ilk plak çalışmasını gerçekleştirdi.

1966-1968 yılları arasında askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü Adana’da 2 yıl halk müziği çalışmalarını sürdürdü. 1970 yılında Ankara’ya yerleşti. 1972 yılında söz ve müziği kendisine ait olan “Biraz Da Bana Gül Kader” adındaki bestesiyle Türkiye'nin tamamında tanındı. 1976 yılında Ankara Radyosu Sanatçılık Sınavını kazandı. Bu dönemde Nida Tüfekçi, Coşkun Güla, İhsan Öztürk ve Musa Eroğlu gibi Türk halk müziğinin ustaları ile çalışmalarını sürdürdü. 1977’de kendi derlediği "Maden Dağı" adlı türkü günümüzdeki tanınmışlığının başlangıcı oldu. 1978 yılında "Esmerim" türküsü yılın hit parçası oldu.

İzzet Altınmeşe'nin 100 civarında derleme, sözü ve müziği kendisine ait olan parçalar mevcuttur. Yedi tane sinema filminde rol almıştır. Eşref Saati dizisinde Alemdar Ağa karakterini canlandırmıştır.

İzzet Altınmeşe türküleri

1968 - Sana Gelmek İstiyorum / Emo Gelin (45'lik)

1968 - Gurbette Garip / Isfahan (45'lik)

1969 - Su Ver Leylam / Emmioğlu (45'lik)

1969 - Bana Kara Diyen Dilber / Bir Seher Uğradım Göl Kenarına (45'lik)

1969 - Handan / Elveda Sevgilim Allahaısmarladık (45'lik)

1969 - Rica Ediyorum / Sabrın Sonu Selamet (45'lik)

1969 - Gitme Gel Yar / Belalı Başım (45'lik)

1970 - Uykuda mısın Sevgili Yarim / Söz Verip Gelmemiştin (45'lik)

1970 - Ağla Gönül Ağla / Bu Ayrılık Sana da mı Kar Etti (45'lik)

1972 - Ettiğimi Çekiyorum / Biraz Bana da Gül Kader (45'lik)

1972 - Eden Bulur / Ağlayanın Ahı (45'lik)

1973 - Eyvah Unutuldum / Kaderin Ahı (45'lik)

1974 - Izdırap / Nemli Güzler (45'lik)

1974 - Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar / Gönül Gurbet Ele Varma (45'lik)

1974 - Gurbet Yolcuları / Sefalet (45'lik)

1974 - Sefiller / Kaybolan Gençlik (45'lik)

1975 - Eyvah Unutuldum

1975 - İzzet Altınmeşe

1976 - Maden Dağı

1976 - İzzet Altınmeşe

1976 - 8095

1976 - İzzet Altınmeşe 7

1976 - İzzet Altınmeşe - 1

1977 - Maden Dağı / De Git Bayburt (45'lik)

1978 - Esmer / Mamoş (45'lik)

1978 - Maden Dağı

1979 - Nazey

1979 - Dolan Gözler

1979 - B. Akartürk - İ. Altınmeşe

1980 - Hanımey

1980 - Nazey

1980 - İzzet Altınmeşe 6

1980 - Beydiğin Başında

1981 - Dolan Gözler

1981 - Hanımey

1981 - Sefiller

1982 - Akşamlar

1982 - Düştüm Çıkmazlara

1983 - Köryılan

1984 - Dost Yarası

1984 - Askerin Türküsü

1984 - Nemli Gözler

1984 - İzzet Altınmeşe (Arabesk Türküler)

1985 - Dost Yarası

1985 - Akşamlar

1986 - Düştüm Çıkmazlara

1987 - Sevdiğime Pişman Ettin

1987 - Yalel / Türküler

1988 - Ezgi Şöleni

1989 - Ezgi Şöleni

1989 - Avare

1992 - Mavi Yazma

1992 - Ezgi Şöleni 2

1993 - Akşamlar

1993 - Olmaz Olmaz

1994 - Türkülerin Eşsiz Kralı / Geçmişten Günümüze İzzet Altınmeşe

1994 - Şark Bülbülü

1994 - Hatun Yarim / Asiyem

1995 - Kibarım

1996 - Sevdiğime Pişman Ettin

1997 - Nostalji - 1

1998 - Unutulmuyor

1999 - Derdo

2001 - Dikenli Yoldayım

2008 - Figan

2015 - Usta