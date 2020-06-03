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Aktüel

İzmit Belediyesi’nden Sanayi Mahallesi’nde yoğun çalışma

İzmit Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi’nde başta çevre düzenlemesi ve temizliği olmak üzere birçok alanda bir çalışma gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:48:45 -
İzmit Belediyesi’nden Sanayi Mahallesi’nde yoğun çalışma

İzmit Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi’nde başta çevre düzenlemesi ve temizliği olmak üzere birçok alanda bir çalışma gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 3 farklı kola ayrılarak Sanayi Mahallesi’nde yoğun bir çalışmaya imza attı. Sanayi Mahallesi’nin ana caddeleri ve ara sokaklarında gerçekleşen çalışmalarda tırpan, temizlik ve parke tamir işlemleri gerçekleştirildi.


Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerine kadar devam ederken tırpan mevsiminin gelmesiyle birlikte harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tırpan ve yeşil alan temizliği işlemlerini gerçekleştirdi. Uzayan otlar büyük bir titizlikle temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise süpürge aracıyla ana cadde ve ara sokaklarda süpürge işlemi gerçekleştirerek çevre temizliği yaptı. Farklı bir noktada Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla bozuk parke yollar tamir edilerek yeni bir görümüne kavuşturuldu.

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