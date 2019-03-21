İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak

Hafta sonu İzmir’de oynanacak olan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley kadınlar serisinin tanıtım toplantısı yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ İzmirlileri salona davet etti.

İzmir’de hafta sonu voleybol şöleni yaşanacak. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde final etabına kalan 8 takım arasında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank Kupa Volley’i almak için birbirleriyle mücadele edecek.

Turnuva öncesinde yapılan tanıtım toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Türkiye Voleybol Federasyonu Danışmanı Neslihan Demir Güler ve takım kaptanları katıldı. Toplantıda konuşan Üstündağ, İzmirli sporseverlere iyi bir turnuva izletmek istediklerini söyledi. Üstündağ, “Geçen hafta Malatya’da düzenlenen erkekler serisinden sonra bu hafta da kadınlar serisi için İzmir’e geldik. Dünya’nın en değerli ligleri arasında olan Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden 8 takım yarın AXA Sigorta Kupa Volley serisinde sahne alacak. Dünyanın en iyi takımlarını İzmirlilere izletmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu organizasyonda ve Türk voleybolunda her zaman yanımızda yer alan AXA Sigorta’ya teşekkür ederiz” dedi.

Ölken: “Ailenin parçası olduğumuz için gururluyuz”

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ise voleybol ailesinin bir parçası oldukları için mutlu olduklarının altını çizdi. Ölken, “AXA Sigorta olarak voleybola destek olmaktan dolayı gururluyuz. Kadın voleybolu adeta yükselen bir değer. Bizler sigortacıyız ve bu işe nasıl değer katarız diye düşündük. Biz sağlıklı bireylerin yetişmesini istiyoruz. TVF’nin de bu alanda yaptığı yatırımlar bizi heyecanlandırıyor. Bu camianın parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Neslihan Demir Güler: “Voleybolda ekol olduk”

Kadın voleybolunun önemli isimlerinden Neslihan Demir Güler, kadınlar voleybolunda Türkiye’nin bir ekol olduğunun altını çizerek, “Türk voleybolu sayısız başarıdan sonra dünyada ekol haline geldi. Başarılarda emeği geçen TVF’nin parçası olduğum için çok mutluyum. Voleybol bizim ikinci ailemiz ve ailemizi yalnız bırakmayacağız. Herkesin destekçisi olan AXA Sigorta’nın yanımızda olması ulaşacağımız hedeflere emin adımlarla gitmemizi sağlayacak. İyi olan kazansın” diye konuştu.

Toplantıda üç sürpriz konuk

Basın toplantısının 3 sürpriz konuğu da vardı. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle toplantıda bulunan Selin Ambarcı, Mustafa Bal ve Enes Aydoğdu; ellerindeki çiçekleri kaptanlara verirken, ortaya oldukça neşeli görüntüler çıktı. Selin Ambarcı’nın, “O Ses Türkiye’ye katılmak ve Seda Sayan ile şarkı söylemek istiyorum” sözleri salonda kahkaha tufanına sebep oldu.

Perdeyi Galatasaray açıyor

AXA Sigorta Kupa Volley çeyrek final ilk maçında yarın saat 12.00’de Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın BŞB. karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından 15.00’te Vakıfbank - Beşiktaş, 17.00’de Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediyespor, 19.00’da Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları karşılaşmaları oynanacak. Turnuvanın final karşılaşması pazar günü saat 18.00’de oynanacak.