İzmir'deki vahşette kan donduran ifade: Öksürünce sırtına vurdum yere düşüp öldü, panikleyip yaktım!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak üzerinde, Fetret Çayı yakınlarında bulunan bir şantiye alanında meydana gelmişti. Boş alanda bir kişinin yandığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese hızla Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, alevler içindeki cesedin 73 yaşındaki Emine Dönmez’e ait olduğunu saptamış, bu sırada yanan cesedin hemen yanı başında bekleyen şüpheli Dilek D.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına almıştı.

KORKUP CESEDİ YAKMIŞ!

Dün akşam saatlerinde şantiye alanında yanmış halde bulunan Emine Dönmez (73) cinayetinin baş şüphelisi olarak gözaltına alınan Dilek D.’nin (46) emniyetteki ilk sorgusunda verdiği çelişkili ifadeleri kan donduran gerçeği ortaya çıkardı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Dilek D., "Emine Dönmez, annemin eski komşusu olur. Kendisiyle bir süre beraber gezdik. Otomobilde seyir halindeyken bir anda rahatsızlandı ve şiddetle öksürmeye başladı. Ben de ona yardımcı olmak amacıyla sırtına vurdum. Sırtına vurunca ani hamleyle başını çarptı ve orada yaşamını yitirdi. O an çok büyük bir korku ve panik yaşadım. Ne yapacağımı bilemediğim için cesedini yakmaya karar verdim" sözleriyle suçu itiraf etti. Emine Dönmez’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin netleşmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kan donduran ifadeler veren şüpheli Dilek D.’nin emniyetteki işlemlerinin ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülüyor.