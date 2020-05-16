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İzmir’deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda geçen perşembe günü bir kuyumcuya elinde silahla giren maskeli soyguncu yaklaşık 300 gram altını alarak kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:21:06 -
İzmir’deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda geçen perşembe günü bir kuyumcuya elinde silahla giren maskeli soyguncu yaklaşık 300 gram altını alarak kayıplara karıştı. Soygun ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay geçen perşembe günü saat 10.00 sıralarında tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; yüzü maskeli kuyumcuya giren ve kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, belinden çıkardığı silahını çalışanlara doğrultarak, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi. Çalışanlar büyük bir şaşkınlık ve korku yaşarken, altınları çıkardıktan sonra panikleyen şüpheli yaklaşık 300 gram olduğu iddia edilen altınları alarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları inceleme alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kamera görüntüleri ortaya çıktı


Kamera görüntülerinde, iki çalışanın takıları vitrine yerleştirdiği sırada dükkana eli silahlı, maskeli ve şapka takan birinin girdiği, bir miktar altını alıp kaçtığı görülüyor. Polis ekiplerinin soygunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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