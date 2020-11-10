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Aktüel İzmir'deki depremden etkilenen Teos Marina'da yenilenme süreci devam ediyor
Aktüel

İzmir'deki depremden etkilenen Teos Marina'da yenilenme süreci devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:56:14 -
İzmir'deki depremden etkilenen Teos Marina'da yenilenme süreci devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim cuma günü meydana gelen depremin ardından Seferihisar'da oluşan kısmi tsunaminin zarar verdiği Teos Marina'da çalışamlar sürüyor.

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından marinadaki binalarda hasar oluşmadığını ancak denizin taşması sırasında iskeleler ve teknelerde hasar meydana geldiğini belirtti.

Personellerinde, tekne sahiplerinde ve misafirlerinde can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildiren Günlü, şunları kaydetti:

"Üretim süresi 4-6 hafta sürecek yeni iskeleler hariç olmak üzere kasım sonuna kadar tüm hizmetleriyle eski günlerine dönmeyi hedefliyoruz. Akdeniz çanağında emsali görülmemiş felaketin yaralarını, ortak akılla alınan hızlı kararlarla krizi yöneterek sarmaya çalışıyoruz. Teos Marina'da yenilenme süreci hızlı başladı. Gelişmeleri sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığımız canlı yayınlarla tüm şeffaflığı ile paylaşıyoruz. Yeni iskelelerin imalatı ve teknik donanımların yenilenmesi ile tekne bağlama alanları kıyı yapıları mühendislerin, bilim insanlarının önerileri ve Ulaştırma Bakanlığının standartlarına göre yenilenerek hizmet vermeye devam edecek."

Günlü, depremden sonraki süreçte marina içinde denizde ve karada konaklama alanları oluşturduklarını belirterek, "Tüm ekip gece gündüz çalışarak iyileşme ve yeniden yapılanma süreci içindeyiz. Teos Marina'yı evi olarak gören tüm denizcilere kapımız açık. Yuvanıza geri dönebilirsiniz." ifadelerini kullandı.


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