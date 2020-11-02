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Aktüel İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı
Aktüel

İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:34:51 -
İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışması tekrar başladı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının yanında riskli yapıların yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Zemin katında bir marketin yer aldığı ve ilk iki katı çöküp kısmen yan yatan binada dün gece ara verilen yıkım işlemlerine sabah tekrar başlandı.

Bölgeye gelen ekipler Yılmaz Erbek Apartmanı'nda geniş güvenlik önlemi aldı.

İş makineleriyle binanın tehlike yaratan kısımları, yıkım makası ile "parçalama" tekniği kullanılarak yıkılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, çevrede toz oluşmaması için bölgeye su takviye ediyor.

30 Ekim'deki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 4 kişi sağ kurtarılmıştı.

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