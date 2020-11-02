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Aktüel İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tamamlandı
Aktüel

İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:49:11 -
İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışması tamamlandı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının yanında riskli yapıların yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Zemin katında bir marketin yer aldığı ve ilk iki katı çöküp kısmen yan yatan binada yürütülen yıkım çalışması sona erdi.

Bölgede molozların temizlenmesinin ardından arama kurtarma ekiplerinin, marketin içinde bulunduğu değerlendirilen cesetlerle ilgili çalışma yapacağı belirtildi.

Deprem sonrası Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 4 kişi kurtarılmıştı.

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