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Aktüel İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Aktüel

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Aralarında Zeynep Mina ve Elif Lina kardeşlerin de bulunduğu 5 kişinin cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de katıldığı namazın ardından toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:35:35 -
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde hayatını kaybeden aralarında Zeynep Mina ve Elif Lina kardeşlerin de bulunduğu 5 kişi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin de katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina Bayat ile Mukadder ve Dilek Sesver için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Cenazelere omuz veren Bakan Akar ve komutanlar, ailelere taziye dileklerini iletti.

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