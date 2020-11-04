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Aktüel İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
Aktüel

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Ramazan Ateş'in kardeşi Abdil Ateş: - "Ağabeyim, 1990'lı yıllarda, İzmir'de geçen cuma depremde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan bir daire almıştı. O dairede belli bir süre yaşadıktan sonra depreme dayanıklı olmadığını düşündüğü için sattı, daha sonra Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındı"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:48:58 -
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - İzmir'de geçen cuma meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Ramazan Ateş'in cenazesi, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren iki çocuk babası emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş'in naaşı, Çarşı Camisine getirildi.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan ve Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ateş'in cenazesi daha sonra ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Ramazan Ateş'in kardeşi Abdil Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağabeyim, 1990'lı yıllarda, İzmir'de geçen cuma depremde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan bir daire almıştı. O dairede belli bir süre yaşadıktan sonra depreme dayanıklı olmadığını düşündüğü için sattı, daha sonra Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındı. Uzun yıllar burada yaşadı." dedi.

Ateş, ağabeyinin sevgi dolu, İzmir aşığı birisi olduğunu dile getirdi.

Enkaz alanına gittiklerinde kent sakinlerinden büyük destek gördüklerini belirten Ateş, hem onlara hem de fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

- "Yaralı kurtarılan eşi yoğun bakımda"

Ekiplerin, artçı sarsıntılara rağmen enkazda çalışmayı sürdürdüğünü vurgulayan Ateş, şöyle konuştu:

"Bizim başımıza gelen olay, başkalarının başına gelmesin. Sorumluların cezalarını çekmesini istiyorum. Söylenenlere göre, eşi Sevil Ateş'i kurtarmak için güvenli bölgeye iterek ağabeyimin kolonun altında kaldığı ve kurtulamadığı bilgisine ulaştık. Eşi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Başından ve boynundan ciddi yaralanması mevcut. Yılmaz Erbek Apartmanı gerçekten sağlam bir bina ancak beklenmedik bir gelişmeden dolayı bu olay başımıza geldi. Sorumluların cezalandırılmasından yanayım."

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