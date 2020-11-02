İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 63 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Özbek'in cenazesi Bergama ilçesinde toprağa verildi.
Depremde yıkılan Barış Sitesi'ndeki 7 katlı apartmanın enkazı altından çıkarılan Ayşe Özbek'in cenazesi. Zağnos Mahallesi Mezarlığında Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz’un kıldırdığı cenaze namazı ile toprağa verildi.
Cenazeye Özbek'in ailesi ve yakınları, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Uğur Abacı, AK Parti Bergama ilçe Başkanı Sebahattin Güzel ve vatandaşlar katıldı.