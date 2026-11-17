İzmir’de zeytinyağı yüklü kamyon devrildi! Trafik felç oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Buca ilçesinde zeytinyağı taşıyan kamyonun devrilmesi, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Gültekin Ç. (64) idaresindeki 35 CAJ 340 plakalı kamyon, lastiklerinden birinin yerinden çıkması sonucu Buca Işıkkent Gişeleri istikametinde devrildi.
Kamyondaki zeytinyağı bulunan koliler yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
Ekiplerin temizlik çalışması devam ederken trafik akışı iki şeritten sağlanıyor.