  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de yılbaşı kısıtlamasında 5 bin polis görev alacak
Aktüel

İzmir'de yılbaşı kısıtlamasında 5 bin polis görev alacak

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:32:20 -
İzmir'de yılbaşı kısıtlamasında 5 bin polis görev alacak

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü 4 Ocak 2021 saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerine başladı.

İl genelinde oluşturulan 400 uygulama noktasında yapılacak denetimlerin yanı sıra 450 ekip ile 80 Yunus devriye ekibi de kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

4 deniz ve 2 hava aracının da katılacağı kontrollerde her gün 5 bin polis görev alacak. Asayiş birimleri ve ilçe emniyet müdürlüklerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacak.

Yine siber polis, 24 saat internette "sanal devriye" yaparak özellikle sosyal medyada tedbirlere aykırı davranışlarda bulunan ve paylaşan şahısların tespitini yapacak.

Ekipler, özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade etmeyecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler
Dünya

Türkiye fırtına gibi esti, dengeler değişti… 3 ülke arkasında! Panikleyip gizlice bölgeye gittiler

Libya'da dengelerin Türkiye lehine değiştiğini gören darbeci Sisi, Trablus'a gizlice heyet gönderdi.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı azalıyor can kaybı artıyor
Sağlık

Yoğun bakımdaki hasta sayısı azalıyor can kaybı artıyor

Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, ..
Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay