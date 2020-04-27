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Aktüel

İzmir'de yangın çıkan evde yaşlı kişi öldü

2020-04-27 12:17:19 -
İzmir'de yangın çıkan evde yaşlı kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İnkılap Mahallesi 512. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Halil Nasıl'ın (87) evinde elektrik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bu sırada evde bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen Nasıl, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halil Nasıl, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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