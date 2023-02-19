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Aktüel İzmir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 16:59:00 -
İzmir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Urla ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Torasan Mahallesi'nde oturan Hasan ve Nuriye Çevik çiftinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Nuriye Çevik, mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkarıldı.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evde 89 yaşındaki Hasan Çevik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı evde hasar da oluşan olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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