  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:55:38 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bazı zanlıların uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli otomobili Büyükkale Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada 11 paket Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S, F.S, N.S. ve M.S. ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kuru sıkıdan bozma iki tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 49 mermi ile 160 kök Hint keneviri bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı