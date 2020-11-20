İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bayındır ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 1 kilo 763 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, 1 el yapımı kılıç ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 zanlı, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.