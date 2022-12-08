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Aktüel İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 22:38:00 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Eskioba Mahallesi'nde K.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından narkotik köpeği "Ateş" ile K.Ö'nün evinde yapılan aramada, 5 kök Hint keneviri ve 111 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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