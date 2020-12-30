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Aktüel İzmir'de Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı
Aktüel

İzmir'de Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:53:32 -
İzmir'de Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarmanın yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi Ömer El Ali yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ve Ulucak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kuyucak Mahallesi'nde yılbaşı tedbirleri kapsamında terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu Ömer El Ali, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

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