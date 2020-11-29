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Aktüel İzmir'de şüpheli ölüm
Aktüel

İzmir'de şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-11-29 00:05:33 -
İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Gazi Osmanpaşa Mahallesi 5416 Sokak'ta yaşayan Erdoğan Topçu'dan (60) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Topçu'nun yakını ile eve girdi.

Topçu, evde yüz üstü ve hareketsiz yatar şekilde bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Topçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada çok sayıda boş alkol şişesi bulundu.

Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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