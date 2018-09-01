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İzmir'de Sofuoğlu seferberliği! 10 kişi zor taşıdılar

AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı "Kampüse Hoş Geldin" projesi kapsamındaki reklam filminin çekimleri sırasında, aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile eski milli motosikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi, Sofuoğlu'nun motosikletini zor taşıdı. Motosikletin taşınması sırasında ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:01
İzmir'de Sofuoğlu seferberliği! 10 kişi zor taşıdılar

AK Parti Gençlik Kolları, "Kampüse Hoş Geldin" projesi kapsamında reklam filminin de startını verdi. "Biz de seni bekliyorduk" sloganıyla 2016 yılından itibaren başlatılan 'Kampüse Hoş Geldin' projesi, üniversiteye yeni gelen öğrencilere rehberlik yaparken, reklam filmi çekimleri bir aydır devam ediyor.

Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul gibi dört farklı ilde gerçekleştirilen çekimlerde, kentin en önemli noktaları ve belirlenen alanlar yer alıyor. Planlı ve titizlikle devam eden reklam filmi çekiminde, AK Partili milletvekilleri de rol aldı.
O milletvekilleri arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yer aldı. Sofuoğlu, çekimler sırasında motosikletini de getirdi ve reklam filminde kullandı.

ŞAMPİYON SOFUOĞLU'NUN MOTOSİKLETİNİ 10 KİŞİ ZOR TAŞIDI

İzmir'deki çekimler sırasında ise Kenan Sofuoğlu'nun bir sahne için motosikletinin yüksek bir alana taşınması gerekiyordu. Bu nedenle yönetmen ve ekip, el birliğiyle onlarca ağırlıktaki motorun kaldırılabileceğini söyleyince iş başa düştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın ve Kenan Sofuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi, eski motosikletçi ve yeni milletvekili Sofuoğlu'nun motoruna el verdi ve merdivenlerden çıkarılmasına yardım etti. Sofuoğlu'nun motosikletinin taşındığı anlar hem eğlenceli, hemde renkli dakikalara sahne oldu.

Reklam filminin ise 1 hafta içerisinde yayımlanacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 15:01
  1. Yalova
  2. Trabzon
  3. Sakarya
  4. İstanbul
  5. Ankara
  6. Kenan Sofuoğlu
  7. Hamza Dağ
  8. İzmir
  9. Reklam filmi çekimi
  10. Ak Parti Gençlik Kolları
  11. Motosikleti zor taşıdılar

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